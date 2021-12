Os resultados definitivos da sessão indicam que o principal indicador, Dow Jones Industrial Average, somou 35,32 pontos, para 35.754,75, enquanto o S&P500 aumentou 0,31% para 4.701,21, aproximando-se do máximo histórico.

O indicador Nasdaq, que congrega as cotadas tecnológicas mais importantes, subiu 0,64% para 15.786,99 pontos, um avanço mais discreto do que na terça-feira, depois de o mercado de ações de Nova Iorque ter registado dias de compras maciças fase ao receio, entretanto atenuado, da nova variante Ómicron.

A farmacêutica Pfizer contribuiu hoje para isso, após anunciar que os seus estudos indicaram que as três doses da sua vacina são eficazes no combate à nova variante e que duas doses também poderiam proteger contra sintomas graves.

Contudo, as ações da Pfizer, que ao longo do último mês subiram 6,3%, desceram hoje 0,62%.

As empresas relacionadas com as viagens também tiveram também ganhos em Wall Street, como a Norwegian Cruise, que subiu 8,55%, a United Airlines, que avançou 4,24%, e a Las Vegas Sans, que aumentou 4,40%.

A maioria dos setores subiu, entre os quais o das telecomunicações (0,75%), o da saúde (0,74%), o imobiliário (0,47%) e o tecnológico (0,45%).

Em contraponto ficaram os setores financeiro (com perdas de 0,46%), de bens essenciais de consumo (0,37%) e dos serviços públicos (0,11%).

Entre as 30 cotadas do índice de Dow Jones, destaque para os ganhos da Apple (2,28%), Walt Disney (1,64 %) e Merck (1,25 %) e para as descidas da Cisco Systems (1,83 %), Intel (1,56%) e Honeywell International (1,21%).

Noutros mercados, o petróleo do Texas subiu para 72,36 dólares o barril e, no fecho da sessão, o ouro subiu para 1.785,60 dólares a onça, o rendimento dos Títulos do Tesouro a 10 anos foi de 1,52% e o dólar perdeu terreno em relação ao euro, com um câmbio de 1,1347.

FCC // TDI

Lusa/Fim