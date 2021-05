Às 14:55 (Hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,10% para 34.163,49 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, aumentava 0,51% para 13.702,98 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,33% para 4.178,36 pontos.

As ações da General Motors subiam mais de 2% após a empresa do setor automóvel ter anunciado que teve um lucro líquido de 3.022 milhões de dólares (2.513 milhões de euros) no primeiro trimestre, 12 vezes mais do que no mesmo período de 2020, quando várias fábricas tiveram de encerrar devido à pandemia de covid-19. Os resultados foram muito superiores ao que era esperado pelos analistas.

A Apple também se destacava nos ganhos com uma subida de 1,90%.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina terminou mista, com o Nasdaq a cair quase 1,88% penalizado pelas grandes empresas tecnológicas. O Dow Jones registou uma ligeira subida de 0,06%.

