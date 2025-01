Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,05% para 44.904,99 pontos e o Nasdaq avançava 0,96% para 19.870,88 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,39% para 6.095,14 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina já tinha encerrado em alta, pouco antes da divulgação dos resultados da Apple.

No primeiro trimestre do seu exercício fiscal, a Apple apresentou um lucro recorde de 36,3 mil milhões de dólares, mas as vendas do seu produto emblemático - o iPhone - ficaram abaixo das expectativas. O lucro subiu 7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Hoje, o Departamento do Comércio indicou que a inflação homóloga continuou a acelerar nos Estados Unidos em dezembro e atingiu 2,6%, contra 2,4% em novembro, segundo o índice PCE, que é o mais seguido pela Reserva Federal (Fed) norte-americana.

Na comparação mensal, a inflação também acelerou com os preços a aumentarem 0,3%, contra 0,1% no mês anterior, uma subida em linha com o esperado pelos analistas.

No índice Dow Jones, a Apple liderava as subidas (+1,73%) e a petrolífera Chevron estava no topo das descidas (-3,78%), após ter apresentado resultados pouco antes da abertura do mercado.

