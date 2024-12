Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,03% para 44.261,52 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, registava uma valorização mais significativa de 1,17% para 19.917,52 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,56% para 6.068,85 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado foi anunciado que a inflação nos Estados Unidos acelerou em novembro pelo segundo mês consecutivo, com uma ligeira subida para 2,7%, contra 2,6% em outubro, segundo o índice de preços CPI divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho.

Na comparação mensal, o aumento de preços foi de 0,3%, mais forte em novembro do que no mês anterior, quando tinha sido de 0,2%.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos devido à sua maior volatilidade, manteve-se em 3,3%.

Estes dados são divulgados a uma semana da reunião da Reserva Federal (Fed) e podem abrir caminho a um novo corte das taxas de juro.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque encerrou em baixa. O Dow Jones desceu 0,35%, o Nasdaq 0,25% e o S&P 500 caiu 0,30%.

