Às 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,37% para 30.838,05 pontos e o Nasdaq somava 0,42% para 13.669,05 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,34% e estava em 3.842,89 pontos.

De 24 a 30 de janeiro, 779.000 pessoas inscreveram-se para receber apoio por desemprego, menos do que as 825.000 esperadas pelos analistas. Na semana anterior, registaram-se 812.000, de acordo com os dados revistos em baixa.

No total 17,8 milhões de pessoas receberam ajuda, entre 10 e 16 de janeiro, por estarem no desemprego ou por uma situação associada à perda de rendimentos, o que significa uma redução de 486.405 em relação à semana precedente.

Ainda nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, anunciou hoje que vai reunir-se com reguladores da bolsa e outros responsáveis, incluindo representantes do banco central, para abordar a questão da recente volatilidade nos mercados, simbolizada pela saga GameStop.

"Vou organizar uma reunião com os principais reguladores [...] e com a Reserva Federal para discutir o que aconteceu. Devemos ter a certeza que os mercados financeiros funcionam corretamente e que os investidores estão protegidos", anunciou Yellen, ao início da manhã (hora local) na cadeia televisiva ABC, na primeira entrevista desde que assumiu funções há uma semana.

Na semana passada, Wall Street foi desestabilizada por uma rebelião de pequenos acionistas concertados contra os grandes fundos de investimento especulativos, o que levou à valorização acentuada e súbita de alguns títulos, como os da GameStop, em cuja baixa estes fundos tinham apostado.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou sem uma direção definida. O Dow Jones subiu 0,12% e o Nasdaq cedeu 0,02%.

