Às 14:53 (hora de Lisboa), o Dow Jones subia 0,32% para 35.005,64 pontos e o índice tecnológico Nasdaq somava 0,66% para 14.636,35 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,24% para 4.416,50 pontos.

Na quinta-feira, Wall Street encerrou em terreno misto, com o Dow Jones a perder 0,19% devido a receios relacionados com a possibilidade de a Reserva Federal começar a reduzir os estímulos ainda este ano, como indicam as atas da sua reunião de julho. O Nasdaq avançou 0,11% e o S&P 0,13%.

No conjunto da semana, e a menos que haja surpresas nesta sessão, os três principais índices estão encaminhados para perdas de cerca de 1%.

Hoje, o preço do barril de petróleo do Texas começou a negociar em baixa no mercado nova-iorquino, recuando 1% para 62,86 dólares, o que sugere uma forte descida acumulada ao longo da semana.

EO // EA

Lusa/Fim