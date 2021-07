Às 15:15 (hora de Lisboa) o índice Dow Jones descia 1,32% para 34.288,14 pontos e o Nasdaq recuava 1,22% para 14.486,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,38% e estava em 4.298,96 pontos.

À mesma hora, as principais bolsas europeias registavam perdas mais acentuadas, com Milão a cair 3% e Paris 2,70%.

Após os ganhos modestos registados na sessão anterior, Wall Street registava hoje perdas significativas devido às dúvidas sobre a recuperação global.

Segundo analistas, um dos fatores de preocupação era o aumento dos pedidos semanais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que subiram na semana passada para 373 mil, mais dois mil em relação ao período anterior.

Os analistas antecipavam 350 mil novos pedidos de subsídio esta semana.

Entre as ações mais prejudicadas no início da sessão estavam as relacionadas com o turismo e a reabertura económica.

O barril de petróleo do Texas baixava para 71,86 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 1,298%, enquanto no mercado cambial o dólar perdia terreno para o euro.

