Wall Street segue sem uma tendência definida A bolsa de Nova Iorque negociava hoje sem um rumo definido, depois de a Apple, uma das cotadas com maior peso, ter anunciado resultados positivos na terça-feira à noite. economia Lusa economia/wall-street-segue-sem-uma-tendencia-definida_5e31a864c935e5129397f7d8





Às 15:06 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones somava ligeiros 0,07% para 28.743,04 pontos e o tecnológico Nasdaq descia 0,16% para 9.254,77 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,29% e estava em 3.285,77 pontos.

Na terça-feira, Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,66% e o Nasdaq 1,42%.

Já após o encerramento do mercado, a Apple surpreendeu ao anunciar um aumento substancial nas vendas de telemóveis iPhone nos últimos três meses, o que lhe permitiu registar o seu melhor trimestre quanto a receitas.

Nos primeiros três meses do atual exercício fiscal, a Apple ganhou 22.236 milhões de dólares, um lucro 11,37% acima do registado no mesmo período do ano anterior.

