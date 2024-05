Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,19% para 38.926,96 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 0,04%.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,23% para 5.192,53 pontos.

No índice Dow Jones, a Disney liderava as descidas e baixava 8,05%, apesar de ter publicado resultados trimestrais acima do que era esperado pelos analistas. A Apple registava a maior subida com uma valorização de 1,55%.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina encerrou em terreno positivo, animada pela perspetiva de a Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, baixar as taxas de juro ainda este ano, um cenário apoiado por declarações do presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, e do banco regional da Fed em Richmond, Thomas Barkin.

Os investidores consideram agora que há mais possibilidades de o banco central deixar as taxas de juro inalteradas em junho e julho e optar por uma descida em setembro.

