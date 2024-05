Depois de comandar isolado ao fim das duas primeiras rondas, Schauffele repetiu o desempenho de sexta-feira, com 68 pancadas, três abaixo do par, para concluir no sábado com um total de 198.

Contudo, viu Morikawa fazer melhor nesta última volta, com 67 'shots', e igualar o agregado de 198.

A dupla vai entrar na derradeira volta, marcada para hoje, no topo do classificação, com menos uma pancada do que compatriota Sahith Theegala, terceiro colocado, com 199 'shots', 14 abaixo do par.

O PGA Championship, o primeiro 'major' da época, decorre no Valhalla Golf Club, em Louisville, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, e oferece um total de 17,5 milhões de dólares em prémios (cerca de 16 milhões de euros).

