Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,05% para 32.997,93 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 0,03% para 12.326,82 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,15% para 4.139,17 pontos.

A bolsa nova-iorquina encerrou o mês de abril com perdas nos seus três principais índices, com o Nasdaq a registar uma queda acumulada de 13,3%, no seu pior mês desde 2008, arrastado por vendas em massa no setor tecnológico.

As atenções centram-se agora na reunião de dois dias que a Fed inicia na terça-feira, esperando-se uma nova subida das taxas de juro para travar a subida da inflação.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 101,30 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subia para 2,98%, aproximando-se dos 3%.

