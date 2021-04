Às 14:55 (hora de Lisboa) o índice Dow Jones subia 0,29% para 34.136,07 pontos, mas o Nasdaq recuava 0,39% para 13.983,90 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,25% para 4.180,87 pontos.

No início da sessão, os investidores mostraram-se animados com os resultados trimestrais anunciados, depois de o banco de investimento Morgan Stanley ter divulgado hoje que duplicou o seu lucro para 4.100 milhões de dólares nos primeiros três meses, em comparação com o mesmo período de 2020.

Estes resultados juntam-se a dados sólidos que já tinham sido apresentados por UnitedHealth, Bank of America, Citigroup ou BlackRock.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, graças aos bons resultados trimestrais das empresas e a indicadores económicos sólidos, fixando novos máximos em dois dos seus principais índices.

O Dow Jones ganhou 0,90% para 34.035,99 pontos, superando pela primeira vez o limiar dos 34.000 pontos, e o S&P 500 avançou 1,11% para 4.170,42 pontos, um nível inédito. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq avançou 1,31% para 14.038,76 pontos.

