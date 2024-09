Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,30% para 41.058,84 pontos, mas o Nasdaq recuava 0,22% para 17.098,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,02% para 5.530,11 pontos.

À mesma hora, as principais bolsas europeias seguiam em terreno negativo e Paris perdia 0,87%, Frankfurt descia 0,77% e Londres recuava 0,36%. Na Ásia, a bolsa de Tóquio tinha já encerrado em baixa com o índice Nikkei a descer 4,24%.

A tensão começou na terça-feira após a publicação nos Estados Unidos do índice ISM de atividade no setor industrial, que se manteve em contração no mês de agosto, com o nível de novas encomendas mais baixo desde maio de 2023.

"Estes dados reacenderam os receios de recessão", sublinhou Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote Bank, citado pela AFP.

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão anterior com o Dow Jones a perder 1,51%, o Nasdaq 3,26% e o índice S&P 500 a cair 2,12%.

