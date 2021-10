Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,06% para 35.755,96 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 0,55% para 15.361,13 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,45% para 4.575,64 pontos.

Nos primeiros minutos da sessão, a Amazon perdia 4,9% depois de ter apresentado na quinta-feira à noite resultados trimestrais considerados dececionantes e a descia Apple 3,5%.

No terceiro trimestre, a Amazon faturou 110,8 mil milhões de dólares, mais 15% em termos homólogos e registou um lucro de 3,2 mil milhões, muito abaixo dos 6,3 mil milhões que tinha alcançado no mesmo período do ano passado, com as vendas 'online' em plena pandemia.

Por seu turno, a Apple teve, de julho a setembro, um aumento de 29% da sua faturação, que subiu para 83,3 mil milhões de dólares, apresentando um lucro de 20,5 mil milhões de dólares. As vendas ficaram abaixo do esperado, o que foi atribuído aos problemas na cadeia global de abastecimento.

Em sentido contrário, as petrolíferas Exxon Mobil (1,14%) e Chevron (1,46%) destacavam-se nos ganhos, após terem anunciado os melhores resultados trimestrais em anos.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 82,26 dólares e os juros da dívida pública a 10 anos subiam para 1,593%.

