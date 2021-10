Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,12% para 35.719,54 pontos e o Nasdaq avançava 0,27% para 15.129,32 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,06% e estava em 4.541,80 pontos.

A semana que agora começa será marcada pela apresentação de resultados de vários empresas, sobretudo do setor tecnológico. Hoje, após o encerramento do mercado, será o Facebook, e nos próximos dias serão a Alphabet, a Amazon, a Microsoft, o Twitter e a Apple.

Por setores, no início da sessão destacavam-se os ganhos das empresas de energia (1,79%) coincidindo com o aumento do preço do barril de petróleo do Texas que hoje chegou a superar os 85 dólares.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, mas com o índice Dow Jones num nível inédito, ao atingir 35.677,02 pontos, um novo recorde depois do fixado em meados de agosto.

