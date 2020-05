Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,21% para 23.835,28 pontos e o Nasdaq avançava 0,54% para 8.857,36 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,45% e estava em 2.881,14 pontos.

O trabalho no setor privado norte-americano entrou em colapso em abril com a perda de 20,236 milhões de empregos, devido às medidas de confinamento para conter a pandemia de covid-19, segundo dados divulgados hoje.

Os números fazem parte do inquérito mensal divulgado pela empresa de serviços ADP e não refletem ainda a totalidade do mês, uma vez que abrangem apenas o período até 12 de abril, de acordo com o comunicado da empresa.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta com os investidores animados pela subida dos preços do petróleo e confiantes no reinício da atividade económica nos Estados Unidos e no mundo. O Dow Jones avançou 0,56% e o Nasdaq 1,13%.

