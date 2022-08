Às 15:00 o índice Dow Jones descia 0,05% para 32.832,23 pontos, mas o Nasdaq seguia em terreno positivo, com uma ligeira subida de 0,12% para 12.405,20 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,40% para 4.113,97 pontos.

Após uma primeira metade do ano bastante fraca, a bolsa nova-iorquina registou em julho o seu melhor mês desde novembro de 2020, com claras subidas graças a bons resultados empresariais e com a expectativa de a inflação começar a estar controlada sem muito mais subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal (banco central).

No mês passado, os três principais índices da bolsa de Nova Iorque tiveram resultados muito positivos, com o Dow Jones a subir 6,7%, o Nasdaq 12,4% e o alargado S&P 500 a somar 9,1%.

Hoje, entre as 30 cotadas do Dow Jones, as maiores perdas eram da Dow (-2,18%), Salesforce (-2,08 %) e Walt Disney (-1,9%), enquanto a Boeing liderava os ganhos (3,9%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas baixava para 93,28 dólares o barril e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 2,63%.

