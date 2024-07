Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,48% para 40.161,66 pontos e o índice tecnológico Nasdaq baixava 1,84% para 17.669,13 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma descida de 1,07% para 5.496,51 pontos.

Na terça-feira, após o fecho do mercado, foi divulgado que o lucro da Tesla no segundo trimestre desceu 45% em relação ao mesmo período do ano passado, devido à queda das vendas dos seus carros elétricos, apesar dos cortes de preços e financiamento a baixo custo.

A empresa informou que teve lucros de 1,48 mil milhões de dólares, entre abril e junho, abaixo dos 2,7 mil milhões de dólares registados no período homólogo de 2023. As suas ações caíam 10,46%.

Por seu lado, a Alphabet indicou que obteve um lucro de 23,6 mil milhões de dólares, no segundo trimestre, uma subida de 28%, acima do previsto, mas, apesar disso, as suas ações recuavam 4,27%.

Os analistas destacavam alguns pontos fracos, como um crescimento abaixo do esperado nas receitas de publicidade do YouTube.

Ainda no setor tecnológico, a Nvidia e a Meta registavam descidas de cerca de 3,50%.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 4,21%, depois de terem ficado em 4,25% na terça-feira, longe dos 4,70% de abril.

