Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,31% para 33.640,03 pontos e o Nasdaq avançava 0,25% para 11.173,71 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,57% para 3.968,66 pontos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se as subidas da Walgreens Boots Alliance (1,82%) e da Cisco (1,8%) e as descidas da Chevron (-1,68%) e da Dow (-0,84%).

O preço do barril de petróleo do Texas baixava para 78 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia em 3,77%.

A bolsa nova-iorquina encerrou em baixa na quinta-feira, depois de os investidores serem confrontados com declarações de dirigentes da Reserva Federal (Fed) que apontam para subidas da taxa de juro muito acima do que esperavam para conseguirem controlar a inflação.

O presidente da Reserva Federal (Fed) de St. Louis, James Bullard, afirmou que as taxas de juro têm que subir mais para abrandar a economia e baixar a elevada taxa de inflação.

Bullard não apontou um número concreto, mas um gráfico que acompanhava os seus comentários sugeria que a taxa de referência da Fed pode atingir um intervalo entre 5% e 7%, quando atualmente está entre 3,75% e 4%.

EO // EA

Lusa/fim