Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,20% para 35.404,58 pontos e o Nasdaq ganhava 0,31% para 14.989,38 pontos, após registar na sessão anterior uma valorização de 1,55% para 14.942,65 pontos, superando o nível inédito que tinha fixado em 05 de agosto.

O índice alargado S&P 500 subia 0,16% para 4.486,45 pontos.

Por setores, os maiores ganhos, no início da sessão, eram das empresas de energia (1,45%) e das financeiras (0,78%).

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as subidas da Caterpillar (1,56%), Dow Inc (1,43%) e da Chevron (1,42%).

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) começou a negociar também em alta no mercado nova-iorquino, com uma subida de mais de 1% para 66,65 dólares, ampliando a valorização registada na segunda-feira.

Os juros dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos subiam para 1,278%.

EO // EA

Lusa/Fim