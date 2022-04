Às 14:52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,92% para 33.547,62 pontos e o Nasdaq avançava 1,54% para 12.683,17 pontos.

O índice alargado S&P 500 progredia 0,55% para 4.198,33 pontos.

Segundo analistas, esta recuperação pode ser passageira, uma vez que continua a preocupação dos investidores com o conflito na Ucrânia, com o corte do gás russo à Bulgária e Polónia e com os efeitos dos confinamentos na China para travar a covid-19.

Todos os setores negociavam com ganhos, mas as tecnológicas destacavam-se (+2,78%).

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em baixa acentuada, com os investidores a cederem às previsões prudentes das empresas norte-americanas, divulgadas durante a época de resultados, o que indicia um abrandamento económico.

O Dow Jones Industrial Average perdeu 2,38%, o tecnológico Nasdaq recuou 3,95% e o alargado S&P 500 caiu 2,81%.

