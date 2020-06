Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,23% para 25.534,09 pontos e o tecnológico Nasdaq aumentava 0,65% para 9.937,77 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia ligeiros 0,03% e estava em 3.054,11 pontos.

As descidas da Boeing (-5,59%) e da Dow Inc (-2,8%) eram algumas das que pressionavam o índice Dow Jones nos primeiros minutos da sessão.

Os analistas esperam que a sessão seja volátil e que os investidores estejam particularmente atentos às comparências do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e do secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, numa comissão do Congresso que vai abordar a resposta económica à pandemia de covid-19.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em forte alta, o que lhe permitiu recuperar parcialmente das perdas registadas na semana passada. A subida dos títulos da Boeing e da Apple contribuíram para os ganhos.

O Dow Jones Industrial Average avançou 2,32% e o Nasdaq somou 1,20%.

EO // EA

Lusa/Fim