Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,36% para 35.209,32 pontos e o Nasdaq recuava 0,09% para 14.002,23 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ténue subida de 0,04% para 4.486,19 pontos, oscilando entre pequenos ganhos e perdas no início da sessão.

Os investidores continuam pendentes da apresentação de resultados de empresas e penalizavam a Pfizer (-5%) apesar de a farmacêutica ter melhorado as suas previsões para 2022 e de um aumento do volume de negócios em 2021 atribuído às vendas da vacina contra a covid-19.

A empresa norte-americana alcançou com a vacina que desenvolveu em parceria com a alemã BioNTech vendas de 36,8 mil milhões de dólares em 2021.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) negociava no mercado nova-iorquino com uma descida de 1,30% para 90,13 dólares, afastando-se do seu preço máximo em sete anos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa uma sessão volátil, sem conseguir manter a tendência de subida da semana anterior. O Dow Jones Industrial ficou inalterado, o tecnológico Nasdaq recuou 0,58% e o alargado S&P 500 perdeu 0,37%.

