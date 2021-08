Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,53% para 35.448,06 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 0,11% para 14.772,33 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,25% e estava em 4.447,54 pontos.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos Estados Unidos subiu 0,5% em julho, menos quatro décimas do que no mês anterior, o que manteve a inflação anual em 5,4%.

A inflação subjacente, que exclui os preços de alimentos e combustíveis, que são os mais voláteis, foi de 0,3% em julho e acumulou um aumento de 4,3% no último ano.

A maioria dos analistas tinha antecipado um aumento de 0,5% no índice de preços no consumidor e de 0,4% para a inflação subjacente.

Os investidores aguardavam a divulgação destes dados, já que a sua evolução pode determinar uma eventual retirada dos estímulos monetários da Reserva Federal (banco central).

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se as subidas de Home Depot (1,78%), Caterpillar (1,75%), Walmart (1,43 %) e Boeing (1,24 %). As que mais desciam eram Visa (-0,44%), Chevron (-0,27%) e Walt Disney (-0,21%).

A bolsa nova-iorquina encerrou na terça-feira com novos recordes nos índices Dow Jones e S&P 500, depois da aprovação pelo Senado norte-americano do vasto plano para renovação de infraestruturas proposto pela administração liderada por Joe Biden, mas o índice Nasdaq fechou em baixa.

