Às 14:18 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,16% para 32.896,19 pontos, após quatro recordes consecutivos.

O índice Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,76% para 13.562,68 pontos e o alargado S&P 500 avançava 0,17% para 3.975,60 pontos.

Os investidores seguem com particular interesse a reunião de dois dias do banco central norte-americano, que termina na quarta-feira, numa altura em que os juros das obrigações do Tesouro continuam elevados.

Prevê-se que a Fed mantenha as taxas de juro inalteradas em níveis mínimos, mas as atenções do mercado vão para as declarações que o presidente da Fed, Jerome Powell, fará na conferência de imprensa que tem lugar após a reunião.

Hoje, a rentabilidade dos títulos a 10 anos seguia estável em 1,593%, após ter atingido recentemente 1,64%.

O setor que mais se destacava nos ganhos em Wall Street nos primeiros minutos da sessão era o tecnológico (1,06%).

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Dow Jones e o S&P 500 a atingirem novos máximos.

Foi o quarto recorde consecutivo do Dow Jones e o terceiro do S&P 500, enquanto o Nasdaq ainda está longe dos 14.100 pontos que registou em meados de fevereiro.

