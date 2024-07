Às 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,05% para 39.352,58 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,07% para 18.041,45 pontos, após um novo máximo (18.028,76 pontos) na sessão anterior.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,02% para 5.510,22 pontos, depois de também ter encerrado com um novo recorde na véspera (5.509,01 pontos).

As declarações do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, na terça-feira, no fórum do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, a apontar os progressos alcançados pela Reserva Federal no combate à inflação animaram os investidores.

"Conseguimos alguns progressos para conduzir a inflação para o nosso objetivo, ao mesmo tempo que o mercado de trabalho continuou sólido e o crescimento [da economia] se manteve. Queremos continuar neste sentido", disse Powell.

Hoje, antes da abertura da bolsa, foi anunciado que o setor privado criou 150.000 empregos em junho, menos do que os 165.000 esperados pelos economistas, de acordo com o inquérito da ADP.

O abrandamento do mercado laboral foi também confirmado por um aumento nas inscrições semanais para subsídio de desemprego, que ficaram em 238.000 contra os 234.000 da semana anterior.

A sessão de hoje da bolsa nova-iorquina termina mais cedo e pouco depois do encerramento serão divulgadas as atas da última reunião do banco central norte-americano.

Na quinta-feira, a praça de Wall Street estará encerrada por ser feriado (Dia da Independência) e na sexta-feira serão publicados os números oficiais do emprego em junho.

