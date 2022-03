Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,14% para 32771,84 pontos e o Nasdaq recuava 0,38% para 12.781,74 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,25% para 4.190,58 pontos.

No início da sessão na bolsa nova-iorquina, o setor da energia seguia em alta (1,74%) impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo.

Os investidores aguardam uma intervenção do presidente norte-americano, Joe Biden, esperando-se que anuncie a proibição das importações de petróleo russo devido à guerra na Ucrânia.

O preço do barril de petróleo do Texas subia cerca de 4%, superando os 124 dólares, e o preço do barril de Brent (de referência na Europa) registava às 14:50 (hora de Lisboa) um aumento superior a 5% para 130,59 dólares.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones destacavam-se as subidas da Caterpillar (4,54%), Chevron (3,03%) e Boeing (1,17 %).

O ouro subia para 2.030 dólares por onça e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos avançava para 1,863%.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em forte baixa, com os investidores inquietos com os preços do petróleo e com o impacto na economia internacional da invasão russa da Ucrânia e das sanções impostas a Moscovo.

O Dow Jones caiu 2,37%, o Nasdaq 3,62% e o S&P 500 perdeu 2,95%.

