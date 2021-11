Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava para 35.829,73 pontos, mas o Nasdaq subia 0,15% para 15.945,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,19% e estava em 4.697,39 pontos.

No índice Dow Jones, a Cisco descia 8,60%, apesar de ter anunciado um aumento dos lucros no último trimestre. No entanto, reviu em baixa as suas previsões de negócio.

Nas subidas, destacavam-se a Home Depot (1,27%) e a Boeing (1%).

Por outro lado, o mercado reagia positivamente a mais uma descida semanal nos pedidos de subsídio de desemprego para 268.000.

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 78,86 dólares o barril e os rendimentos das obrigações do Tesouro a 10 anos seguiam a 1,604%.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores preocupados com o aumento dos preços. O Dow Jones caiu 0,58% e o Nasdaq 0,33%.

EO // EA

Lusa/Fim