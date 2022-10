Às 15:11 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,35% para 29.341,68 pontos, mas o Nasdaq perdia 0,11% para 10.414,98 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,21% para 3.596,52 pontos.

Os investidores estão à espera de conhecer na quinta-feira a evolução do índice de preços no consumidor em setembro, para perceber se a Reserva Federal vai continuar a subir as taxas de juro de forma mais agressiva, como fez nos últimos meses, para travar a inflação.

Hoje, foram conhecidos os dados relativos aos preços no produtor, que registaram uma subida de 8,5% em setembro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Antes da abertura de Wall Street, a PepsiCo anunciou que voltou a melhorar a sua perspetiva de vendas para o ano, levando as ações a subirem 3,75%.

O preço do barril de petróleo do Texas baixava para 88,20 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiu para 3,94%.

EO // EA

Lusa/fim