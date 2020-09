Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,20% para 26.814,97 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,56% para 10.694,44 pontos.

No entanto, o índice alargado S&P 500, que representa as 500 maiores empresas de Wall Street, registava um recuo de 0,09% para 3.233,85 pontos.

As inscrições no desemprego nos Estados Unidos aumentaram na última semana, sugerindo uma recuperação mais lenta do mercado laboral devido às medidas restritivas para limitar a propagação de covid-19, indicam os números divulgados hoje.

De acordo com o Departamento do Trabalho, entre 13 e 19 de setembro, 870.000 pessoas inscreveram-se para requerer subsídios de desemprego, um aumento de 4.000 em relação aos dados da semana anterior, que foram revistos. Os analistas esperavam que houvesse 825.000 pedidos.

Na quarta-feira, Wall Street registou uma forte descida, após uma sessão movimentada, em particular no setor tecnológico.

O Dow Jones cedeu 1,92%, o Nasdaq caiu 3,02% e o S&P 500 perdeu 2,37%.

