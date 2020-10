Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,81% para 26.438,75 pontos e o índice Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, cedia 1,58% para 11.010,15 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,30% para 3.301,36 pontos.

A Apple liderava as descidas no índice Dow Jones ao recuar 4,14%, depois de ter apresentado resultados na quinta-feira após o fecho do mercado nova-iorquino, com lucros de 57.411 milhões de dólares (49.178 milhões de euros) no encerramento do seu ano fiscal de 2020, o que representa um aumento de 4% em relação aos ganhos de 2019.

A empresa liderada por Tim Cook faturou nos últimos 12 meses 274.515 milhões de dólares, acima dos 260.174 milhões registados no ano anterior, mas registou uma queda nas receitas do iPhone, um dos seus principais produtos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou a sessão em alta, animada pelo crescimento da economia norte-americana no terceiro trimestre. O Dow Jones subiu 0,52% e o Nasdaq fechou com uma valorização de 1,64%.

EO // EA

Lusa/Fim