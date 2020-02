Wall Street segue em queda acentuada devido a receios sobre epidemia A bolsa de Nova Iorque registava hoje uma descida acentuada no início da sessão, devido aos receios de um enfraquecimento da economia mundial com o aumento de casos de coronavírus em vários países. economia Lusa economia/wall-street-segue-em-queda-acentuada-devido-a_5e53ec71ab112512a5b5e5e3





Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 2,59% para 28.241,00 pontos e o Nasdaq recuava 2,91% para 9.297,69 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 2,67% para 3.248,68 pontos.

Na Europa, os mercados negociavam igualmente em terreno negativo, com quedas bastante significativas, em particular na bolsa de Milão, que perdia 5,69%. Paris baixava 4,08%, Frankfurt 4,03% e Madrid 4%.

A epidemia de pneumonia viral, que surgiu em finais de 2019 na China, tem-se propagado, atingindo vários países. Com um recorde diário de 231 novos casos de contaminação no período de 24 horas, a Coreia do Sul tem já mais de 800 infetados com o Covid-19.

Na Europa, a Itália tornou-se no fim de semana o primeiro país do continente a impor medidas de quarentena em várias regiões do norte do país.

Segundo números oficiais, a Itália tem 219 casos de contágio e cinco mortos.

Na sexta-feira, Wall Street terminou já no 'vermelho' e no conjunto da semana passada o Dow Jones perdeu 1,4% e o Nasdaq 1,6%.

