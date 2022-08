Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,15%, para 33.718,79 pontos, e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 0,29%, para 13.010,84 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,41% e estava em 4.263,02 pontos.

Hoje foi anunciado que a produção industrial na China avançou 3,8% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2021, uma subida inferior à do mês anterior e abaixo do esperado pelos analistas.

Na China, as vendas a retalho também surpreenderam pela negativa em julho, de acordo com os dados divulgados, que referiram um aumento de 2,7% em termos homólogos. Os analistas previam uma subida de 5%.

Na resposta a esta desaceleração, o Banco Popular da China baixou as taxas de juro em 10 pontos base e injetou o equivalente a 59.300 milhões de dólares no sistema financeiro para impulsionar os empréstimos e o crescimento económico.

Nos mercados internacionais, o preço do barril de petróleo também seguia em queda, com o Brent (de referência na Europa) a registar ao início da tarde uma descida de 4,5%, para 93,67 dólares.

No mercado nova-iorquino, o barril de petróleo do Texas (WTI) abriu a baixar 5,21%, para 87,29 dólares, devido a preocupações com a procura por parte da China, o maior importador de crude do mundo.

No principal índice da bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones, a petrolífera Chevron liderava as descidas (-3,20%) e a Walt Disney destacava-se nas subidas (+2,47%).

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos baixava para 2,76%.

EO // ROC

Lusa/fim