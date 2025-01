Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,39% para 42.362,04 pontos e o Nasdaq recuava 0,16% para 19.459,09 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,15% para 5.900,33 pontos.

No índice Dow Jones, a tecnológica Nvidia, fabricante de 'chips', liderava as subidas com uma valorização de 1,80%, depois de ter caído mais de 6% na sessão anterior.

O dólar segue em alta face ao euro e sobretudo face à libra, com o mercado a reagir a informações da CNN indicando que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pondera declarar emergência económica nacional para aplicar um programa de aumento das taxas alfandegárias.

Essas medidas, consideradas inflacionistas, podem levar a um adiamento do calendário de descida das taxas de juro pelo banco central norte-americano, o que beneficia o dólar.

Na reunião de 18 de dezembro, a Fed baixou as taxas de juro pela terceira vez consecutiva, mas mostrou-se prudente quanto a futuros cortes. As atas dessa reunião são divulgadas hoje.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque estará encerrada para homenagear o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, cujo funeral de Estado decorre em Washington. Carter morreu no dia 29 de dezembro aos 100 anos.

