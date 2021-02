Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,58% para 31.328,08 pontos e o Nasdaq avançava 0,60% para 13.939,07 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,41% para 3.902,60 pontos.

A secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, afirmou, no domingo, que está preocupada com a estagnação do mercado de trabalho nos Estados Unidos, mas disse esperar um regresso ao pleno emprego em 2022 se for aprovado o plano de apoio à economia proposto pelo presidente Joe Biden.

"Temos 10 milhões de norte-americanos desempregados. Quatro milhões saíram do mercado de trabalho", disse em entrevista à CBS.

A secretária do Tesouro, ex-presidente da Reserva Federal, disse ainda que, sem a aprovação no Congresso do plano de estímulos proposto por Biden, "a taxa de desemprego continuará elevada nos próximos anos".

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em terreno positivo, com o Nasdaq e o S&P 500 a registarem novos recordes, depois de Biden ter prometido "agir rapidamente" para resolver as dificuldades económicas dos norte-americanos.

No conjunto da semana, o Dow Jones ganhou 3,89%, o Nasdaq subiu 6% e o S&P 500 registou uma valorização de 4,65%, os ganhos semanais mais elevados desde novembro.

EO // JNM

Lusa/fim