Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,23% para 32.702,63 ponto e o Nasdaq avançava 1,08% para 13.358,17 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,47% para 3.931,79 pontos.

Os juros das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos desciam para 1,698%, depois de terem atingido 1,74% durante a sessão de sexta-feira, devido aos receios de uma subida da inflação.

No início da sessão, o setor tecnológico liderava as subidas (0,82%) e o setor financeiro era o que mais perdia (-0,74%).

No índice Dow Jones, as empresas que mais desciam eram a Goldman Sachs (-1,73 %), JPMorgan Chase (-1,35 %), Dow Inc (-1,20 %) e a Home Depot (-1,01 %).

Fora desse grupo, as ações do fabricante de automóveis elétricos Tesla subiam quase 5%.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou sem um rumo definido. Dos seus três índices de referência, o Nasdaq foi o único a encerrar positivo, ao subir 0,76%.

