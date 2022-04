Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,94% para 34.736,16 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,99% para 13.463,87 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,66% e estava em 4.420,50 pontos.

Antes da abertura do mercado, a farmacêutica Johnson & Johnson anunciou um lucro líquido de 5.149 milhões de dólares (4.766 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2022, 16,9% menos do que no mesmo período do ano anterior.

As ações da Johnson & Johnson lideravam os ganhos no Dow Jones, com uma subida de 3,81%, depois de terem registado um ligeiro recuo nas operações que antecederam a abertura de Wall Street.

Na segunda-feira, o Bank of America foi a última das grandes instituições financeiras a divulgar os seus resultados. O segundo maior banco dos Estados Unidos anunciou um lucro líquido de 7.067 milhões de dólares (6.545 milhões de euros) no primeiro trimestre, menos 12% em relação ao mesmo período de 2021.

A descida de lucros do Bank of America em relação ao ano anterior foi menor do que a de outros grandes bancos norte-americanos que divulgaram resultados na semana passada.

Os investidores aguardam ainda a divulgação das contas trimestrais da plataforma Netflix e da tecnológica IBM, após o encerramento da bolsa.

Em segundo plano continuam as preocupações com a elevada inflação e com as medidas mais agressivas que a Reserva Federal (banco central) pode anunciar.

Estes receios têm levado a uma subida dos juros das obrigações do Tesouro a 10 anos, que atingiram 2,91%, estando há vários dias em níveis que não eram registados desde finais de 2018.

Por sua vez, o preço do barril de petróleo do Texas baixava para 104,37 dólares e o ouro seguia a 1.965,4 dólares por onça.

