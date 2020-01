Wall Street segue em alta com índices em níveis inéditos Os principais índices da bolsa de Nova Iorque seguiam hoje em alta, depois de terem encerrado em níveis inéditos na quinta-feira, graças à diminuição da tensão entre Estados Unidos e Irão. economia Lusa economia/wall-street-segue-em-alta-com-indices-em_5e189c1c9057451c02f64e99





Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,10% para 28.986,18 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,28% para 9.228,77 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,04% e estava em 3.275,97 pontos.

Hoje, o Departamento do Trabalho indicou que a economia norte-americana criou menos empregos do que o previsto em dezembro, mas a taxa de desemprego manteve-se em 3,5%.

No total, foram criados 145 mil empregos no último mês de 2019, quando os analistas esperavam 160 mil, muito menos do que os 256 mil empregos registados em novembro, um número impulsionado pelo regresso ao trabalho na General Motors após uma greve histórica.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou a sessão em máximos históricos. O Dow Jones avançou 0,74%, o Nasdaq subiu 0,81% e o S&P 500 ganhou 0,67%.

EO // JNM

Lusa/fim