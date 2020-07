Às 15:05 (hora em Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,23% para 26.441,13 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,97% para 10.503,06 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,44% e estava em 3.232,58 pontos.

Os investidores estão atentos às decisões da reunião da Reserva Federal (Fed), que termina hoje ao final da tarde.

A Fed deve reafirmar que está pronta a recorrer a todas as medidas necessárias para apoiar a economia norte-americana, numa altura em que sobem os casos de covid-19 em muitos estados norte-americanos, o que aumenta a preocupação com a recuperação económica.

As taxas de juro do banco central norte-americano estão atualmente entre 0 e 0,25%, depois das reduções de março, quando foram adotadas medidas de maior confinamento no país.

A instituição deu a entender várias vezes que seriam mantidas a esse nível até a economia norte-americana sair da crise e responsáveis do banco central já disseram que não consideram que taxas negativas sejam adequadas aos Estados Unidos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores dececionados com os resultados trimestrais da McDonald's e à espera da apresentação de contas da Google, Alphabet, Apple, Facebook e Amazon. O Dow Jones caiu 0,77% e o Nasdaq desceu 1,27%.

