Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,31% para 34.993,19 pontos e o Nasdaq somava 0,50% para 14.752,04 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,49% e estava em 4.390,33 pontos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores a mostrarem preocupação com os números da inflação em junho, que ficou acima do que era esperado.

Hoje, o mercado continua atento à temporada de divulgação de resultados trimestrais, que começou na terça-feira com os grandes bancos JPMorgan Chase e Goldman Sachs a apresentarem lucros acima do esperado.

Hoje a Wells Fargo, quarta entidade bancária dos Estados Unidos em ativos, anunciou que no segundo trimestre teve um lucro de 6.040 milhões de dólares, em comparação com as perdas de 3.846 milhões registadas no mesmo período de 2020.

