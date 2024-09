Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,43% para 42.356,89 pontos e o Nasdaq, dominado por empresas tecnológicas, avançava 0,16% para 18.218,78 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,11% para 5.751,64 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, o Departamento do Comércio anunciou que a taxa de inflação homóloga abrandou em agosto nos Estados Unidos para 2,2%, contra 2,5% em julho, segundo o índice de preços PCE, o mais seguido pela Reserva Federal (Fed).

Este abrandamento surge numa altura em que a Fed começou, no passado dia 18 de setembro, a baixar as taxas de juro, depois de terem estado desde julho de 2023 no nível mais alto em mais de 20 anos, para travar a inflação.

Os analistas esperavam que a taxa de inflação ficasse em 2,3%, segundo o consenso da MarketWatch.

"É melhor do que o esperado e vai na direção certa", comentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, citado pela AFP.

"Isto dá à Reserva Federal novas provas de que é oportuno continuar a baixar as taxas", acrescentou.

A próxima reunião do banco central norte-americano será nos dias 06 e 07 de novembro, logo a seguir às presidenciais, no dia 05.

EO // CSJ

Lusa/fim