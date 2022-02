Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,21% para 33.665,28 pontos e o Nasdaq, dominado por tecnológicas, avançava 0,17% para 13.405,89 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,70% para 4.334,97 pontos.

A bolsa nova-iorquina mostrava no início da sessão algum otimismo após as quedas da véspera, na sequência do reconhecimento da independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin, que também anunciou o envio de tropas russas para aqueles territórios, no que Moscovo descreveu como uma missão de manutenção da paz.

Os Estados Unidos reagiram impondo sanções à Rússia que vão afetar os bancos, a dívida soberana e três pessoas próximas de Putin.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se nas subidas a Nike (1,99%) e a Boeing (1,75%) e, nas descidas, a Coca-Cola (-0,88%) e a Walmart (-0,32%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas baixava para 91,64 dólares o barril e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subia para 1,98%.

