Wall Street segue em alta apesar de tensão entre Estados Unidos e Irão A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em terreno positivo, quando se espera uma declaração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o Irão ter atacado com mísseis instalações de forças norte-americanas no Iraque.





Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,11% para 28.616,47 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,37% para 9.101,80 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,21% e estava en 3.243,90 pontos.

Durante a noite, o Irão disparou vários mísseis contra bases onde estão instalados militares norte-americanos no Iraque, uma operação apresentada por Teerão como uma retaliação ao assassínio do general Qassem Soleimani, figura influente do regime iraniano, alvo de um ataque dos Estados Unidos na passada sexta-feira em Bagdad.

A declaração de Trump, a partir da Casa Branca, terá lugar às 11:00 locais (16:00 em Lisboa).

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores prudentes perante os riscos de escalada militar entre Estados Unidos e Irão. o Dow Jones caiu 0,42% e o Nasdaq cedeu 0,03%.

