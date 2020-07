Às 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,65% para 26.248,17 pontos e o Nasdaq somava 1,28% para 10.753,80 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,86% e estava em 3.311,94 pontos.

Os principais bancos norte-americanos estão entre as grandes empresas que anunciam resultados trimestrais esta semana, esperando-se que as contas traduzam o impacto da pandemia de covid-19.

Hoje, no início da sessão, as empresas tecnológicas lideravam os ganhos.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, com o 27.º recorde do Nasdaq desde o início do ano (subiu 0,66% para a 10.617,44 pontos).

No conjunto da semana, o Dow Jones subiu 0,96%, o Nasdaq progrediu 4,02% e o S&P 500 avançou 1,76%.

EO // EA

Lusa/Fim