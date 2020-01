Wall Street segue em alta à espera de acordo comercial com a China A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta, quando se espera a assinatura da primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China. economia Lusa economia/wall-street-segue-em-alta-a-espera-de-acordo-_5e1f30b5d1023a1c08d37e87





Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,34% para 29.036,89 pontos e o Nasdaq ganhava 0,28% para 9.276,88 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,18% para 3.288,98 pontos.

A assinatura do acordo comercial está prevista para as 11:30 locais (16:30 em Lisboa), na Casa Branca, na presença do vice-primeiro-ministro chinês Liu He, depois de um conflito entre a China e os Estados Unidos que se arrasta desde a primavera de 2018 e levou à aplicação de taxas alfandegárias recíprocas.

Hoje, o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, já afirmou, no entanto, que os Estados Unidos estão prontos para aumentar as taxas aplicadas a produtos importados da China se Pequim não respeitar o acordo comercial que vai ser assinado.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, depois da apresentação de resultados de alguns dos grandes bancos norte-americanos, como o JPMorgan Chase. O Dow Jones avançou 0,11% e o Nasdaq recuou 0,24%.

EO // EA

Lusa/Fim