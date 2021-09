Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava 1,19% para 34.168,46 pontos e o tecnológico Nasdaq descia 1,50% para 14.815,34 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 1,45% para 4.369,08 pontos.

À mesma hora, as bolsas europeias também seguiam no 'vermelho', com Frankfurt a cair 2,48% e Milão 2,66%. Na bolsa de Lisboa, o índice PSI20 descia 1,32%.

Nas operações eletrónicas que antecederam a abertura, a bolsa nova-iorquina registava vendas em massa e o Dow Jones chegou a descer 700 pontos, uma queda que se tornou mais moderada nos primeiros minutos da sessão.

As descidas nos mercados internacionais são atribuídas à aversão ao risco devido aos receios de um possível colapso do grupo imobiliário chinês Evergrande.

Os mercados aguardam ainda a reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed), que começa na terça-feira e da qual se esperam pistas sobre a retirada dos estímulos.

No grupo das 30 cotadas do Dow Jones, as maiores perdas eram da Caterpillar (-4,11%), Goldman Sachs (-3,38%), Dow Inc (-2,56%) e JPMorgan Chase (-2,52%).

O petróleo do Texas também negociava em baixa no mercado de Nova Iorque, a 70,89 dólares o barril, e os juros das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos desciam para 1,33%.

