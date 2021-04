Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,92% para 33.456,87 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 1% para 13.613,44 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,98% e estava em 4.059,18 pontos.

Na passada sexta-feira, com os mercados encerrados por ser feriado, o Departamento do Trabalho norte-americano divulgou que em março foram criados 916 mil postos de trabalho, o número mais elevado desde agosto de 2020, com a taxa de desemprego a baixar para 6%.

O relatório sobre o emprego, que superou todas as expectativas, refletiu a "reabertura continuada da atividade económica que tinha abrandado devido à pandemia de covid-19", com mais empregos a surgirem nos setores da hotelaria e lazer, educação e construção.

Os investidores de Wall Street reagiram à notícia hoje com compras de títulos na primeira hora da sessão.

No grupo das 30 cotadas no Dow Jones, as maiores subidas eram da Walmart (2,62%), Walgreens (1,02%), Boeing (1,78%) e Microsoft (1,77 %).

A Tesla subia 5,20% após divulgar dados de produção e entregas acima do esperado e a GameStop recuava 7,80% após anunciar a venda de ações para aproveitar a sua subida recente em bolsa.

O preço do barril de petróleo do Texas negociava no mercado nova-iorquino a 59,95 dólares e os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos subiam para 1,734%.

EO // JNM

Lusa/fim