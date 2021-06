Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,47% para 34.689,67 pontos e o Nasdaq avançava 0,32% para 13.791,52 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,41% e estava em 4.221,30 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina concluiu a semana em ligeira alta, registando também ganhos mensais em dois dos seus três índices de referência, antes de um fim de semana prolongado devido ao feriado do Memorial Day na segunda-feira.

No conjunto do mês de maio, o Dow Jones valorizou 1,93% e o S&P 500 ganhou 0,55%, enquanto o Nasdaq baixou 1,53%.

Os investidores têm-se mostrado otimistas quanto à recuperação económica, após os avanços registados na campanha de vacinação nos Estados Unidos, onde mais de 60% da população adulta já recebeu uma dose de vacina e os casos de covid-19 têm recuado bastante.

O preço do petróleo do Texas também começou a negociar em alta no mercado nova-iorquino, com uma subida de 3,62% para 68,72 dólares por barril, quando os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) realizam a sua reunião mensal.

