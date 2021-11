Às 14:53 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,18% para 35.986,02 pontos e o Nasdaq somava 0,09% para 15.717,67 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,05% para 4.651,03 pontos.

Depois de ter encerrado mista na sessão anterior, ainda sob o efeito da subida da inflação nos Estados Unidos para o nível mais alto em 30 anos, a bolsa nova-iorquina recuperava timidamente hoje, animada pelos ganhos da Johnson & Johnson, que subia 1,33%, depois de anunciar que a empresa vai dividir-se em duas, com uma divisão de produtos de consumo e outra de medicamentos e dispositivos médicos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se ainda os ganhos da Boeing (1,29%), Nike (1,28%) e Dow Inc (1,14%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas recuava para 80,08 dólares o barril e as obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiam para 1,563%.

EO // EA

Lusa/Fim