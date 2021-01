Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,99%, para os 30.603,36 pontos.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,50%, para as 13.337,16 unidades, e o S&P500 ganhou 0,98%, para as 3.787,38.

"O mercado conheceu uma forte recuperação depois do caos de quarta-feira", comentou Quincy Krosby, estratega de investimentos na Prudential Financial, dia em Wall Street viveu o pior declínio desde outubro, com os principais índices a perderem mais de 2%.

A meio da sessão, o Dow Jones e o Nasdaq conseguiram anular totalmente as suas perdas da véspera, antes de temperarem a sua retoma.

"As restrições aplicadas pelas plataformas de corretagem utilizadas pelos investidores", amadores, que afetaram os fundos de investimento especulativo ('hedge funds') em torno de ações como GameStop, "ajudaram a acalmar o mercado", acrescentou a analista.

Os corretores em linha norte-americanos Robinhood e TD Ameritrade limitaram as transações de ações GameStop e AMC, mas também as da Blackberry ou Nokia para jugular uma volatilidade extrema em torno destes títulos que provocaram uma batalha bolsista.

A entidade reguladora da bolsa (SEC, na sigla em Inglês) já declarou que está a "acompanhar" e a "avaliar" a situação.

A ação GameStop da cadeia de lojas vídeo que está em dificuldade desvalorizou 43,18%, depois de uma valorização de 134% na quarta-feira e mil por cento desde o início do mês.

Mas, depois do fecho da sessão, a Gamestop voltou a valorizar, depois de a Robinhood informar que vai reautorizar as transações do título na sua plataforma.

O índice VIX que antecipa a volatilidade bolsista desceu dos 37% de quarta-feira -- um máximo desde novembro, em plena campanha eleitoral - para os 21% de hoje.

"Na quarta-feira, as vendas explicaram-se pelo facto de os investidores recearem que uma tal volatilidade provoque ainda mais estragos no conjunto do mercado", afirmou Krosby.

Esta analista realçou, por outro lado, que a prata parece estar a tornar-se um novo alvo dos investidores amadores coordenados nas redes soiais.

Este metal precioso valorizou hoje 4,42%, para os 26,51 dólares, um máximo do último mês.

"A prata estava na sua linha de mira e o seu preço está a aumentar rápida e furiosamente, porque há um entusiasmo da parte destes investidores", afirmou a analista da Prudential.

Os investidores estiveram, por outro lado, a digerir os números do crescimento da economia dos EUA no quarto trimestre, que saíram abaixo das expectativas, ao apontarem para uma expansão de 4,0%, em ritmo anualizado, contra uma previsão de 4,4%.

No seu conjunto, o ano 2020 registou a pior contração anual do produto interno bruto desde 1946, de 3,5%.

Estes números deram eco às afirmações do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, feitas na véspera, que estimou que o ritmo da recuperação se "enfraqueceu" nos últimos meses, reiterando a promessa da continuidade da política monetária ultra-acomodatícia, expressão para designar taxas de juro muito baixas.

Entre as ações do dia, além da GameStop, a maior parte do alvo de investimento do fórum WallStreetBets, da plataforma Reddit, usada para investimentos na Gamestop, fecharam em forte baixa, depois de terem atingido máximos, azos de Blackberry (-41,59%), Nokia (-28,17%) e AMC (-56,63%).

Os bons resultados apresentados por Apple e Facebook foram acolhidos de forma mitigada, com a primeira a recuar 3,50% e a segunda 2,62%.

Ao contrário, a American Airlines, que apresentou uma perda de nove mil milhões de dólares, viu os seus resultados generosamente saudados, com uma valorização acionista de 9,30%, depois de o seu presidente executivo ter garantido que 2021 ia ser "um ano de retoma".

A companhia de transporte aéreo parece ter-se tornado a nova atração dos pequenos investidores do forum WallStreetBets, em revolta contra Wall Street, por causa da GameStop.

